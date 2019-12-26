Опубликовано видео с места подрыва автомобиля главы района Воронежской области

Следственный комитет опубликовал видео с места подрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, в результате которого он пострадал.

На кадрах видны повреждения автомобиля Фролова, показана работа следователей. Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.

Ранее стало известно, что на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова совершили покушение – он пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.

Следователи рассматривают в качестве мотивов для преступления служебную деятельность чиновника, возбуждено уголовное дело.