Названы версии взрыва машины главы района в Воронежской области

Правоохранители рассматривают несколько версий взрыва машины главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, среди них – покушение из-за служебной деятельности, сообщил источник в силовых структурах.

«Взрывотехники осматривают автомобиль. Будет рассмотрено несколько версий случившегося. Служебная деятельность, неисправность автомобиля, другие», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Официальных комментариев правоохранительные органы на данный момент не представили.

Заместитель губернатора региона Виталий Шабалатов, между тем, сообщил, что Фролов ни с кем не конфликтовал.

«Конфликтов, которые были бы на поверхности и нам известны – таких нет. Он зарекомендовал себя достаточно хорошо, требовательным [руководителем]», – цитирует Шабалатова ТАСС.

Напомним, СМИ сообщили, что Фролов пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.

По одним данным, жизни Фролова ничего не угрожает, по другим – он находится в реанимации, его готовят к операции, поскольку у него якобы пострадали ноги.

Фролову 43 года, он уроженец Воронежской области, у него – два высших образования по специальностям «агроном» и «инженер». Район возглавляет с июля 2018 года. Женат, воспитывает двух дочерей.