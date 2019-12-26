Путин обсудил с Конте ситуацию в Ливии

Президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии.

Российский лидер в ходе разговора акцентировал внимание на необходимости разрешения кризиса мирным путем, сообщается на сайте Кремля.

Также политики обсудили некоторые аспекты обстановки в Сирии.

Путин по просьбе итальянского премьера проинформировал Конте об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского «Комплекса мер» и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей, прежде всего по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины», – отмечается в сообщении.

Путин и Конте рассмотрели ключевые повестки двусторонних отношений между странами, и подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества России и Италии.

Кроме того, российский лидер и итальянский премьер поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников.

Ранее в четверг Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Тайип Эрдоган. Он также заявил о намерении представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.

В Кремле отмечали, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.