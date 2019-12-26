Трамп призвал Россию не устраивать «резню»

Президент США Дональд Трамп обратился к властям России, Сирии и Ирана, потребовав не допускать гибели тысячи мирных жителей провинции Идлиб.

«Россия, Сирия и Иран уже убивают или собираются убить тысячи мирных жителей провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция прилагает все усилия, чтобы остановить эту резню», – написал он в Twitter.

Ранее Анкара заявила, что на встрече между российскими и турецкими официальными лицами в Москве Россия пообещала остановить «нападения» в сирийском Идлибе.

Во вторник сообщалось, что сирийские правительственные войска освободили от боевиков более 300 квадратных километров в южной части провинции Идлиб. При этом сирийские войска вступают в переговоры с террористами, однако те отказываются уходить из населенных пунктов добровольно.