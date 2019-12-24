Турция направила России «жесткое» послание по ситуации в Идлибе

На встрече между российскими и турецкими официальными лицами в Москве Россия пообещала Турции остановить «нападения» в сирийском Идлибе, за которыми, как утверждает представитель турецкого президента Ибрагим Калын, стоят сирийские войска.

«Мы видим, что в Идлибе растет число нападений. Мы направили наше жесткое послание российской стороне. Нашей делегации (на переговорах в Москве, – прим. ВЗГЛЯД) сообщили, что они приложат усилия, чтобы прекратить нападения со стороны режима (Асада, – прим. ВЗГЛЯД) в течение 24 часов», – заявил представитель Эрдогана на пресс-конференции в Анкаре, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска освободили от боевиков более 300 квадратных километров в южной части провинции Идлиб.

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