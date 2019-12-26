Россиянина задержали в Минске по подозрению в педофилии

В Минске задержан 22-летний гражданин России по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщило МВД республики.

Мужчину, работавшего в Минске каменщиком, задержали после обращения в полицию родителей 12-летней девочки, которые увидели в телефоне дочери переписку с неизвестным. В сообщениях подозреваемый просил девочку прислать ему интимные фото, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Правоохранительные органы установили, что ранее этот человек уже вел подобную переписку с несовершеннолетними. В Сети он представлялся подростком и просил девочек присылать ему фото интимного характера.

В комнате подозреваемого обнаружены и изъяты мобильный телефон и два ноутбука. «При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 «диалогов» с девочками в возрасте 9-14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей», – сообщили в МВД.

Материалы направлены в Следственный комитет Белоруссии, сейчас россиянин находится под арестом в Минске. Правоохранители разыскивают других потерпевших от действий злоумышленника. По данным следствия, он занимался сексом с четырьмя девочками, с которыми познакомился в интернете.

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