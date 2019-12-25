Юристы возмутились одинаковыми компенсациями за травму кота и смерть человека

При определении размера компенсации отсутствует логика, считает комиссия Ассоциация юристов России (АЮР) на основе анализа вынесенных в 2019 году судебных актов о взыскании морального вреда, говорится в сообщении АЮР.

В ассоциации отметили, что одинаковые суммы в размере 10 тыс. рублей были присуждены мужчине, чьего кота травмировали во время стрижки, и родственникам погибшего от наезда поезда жителя Дагестана, передает РИА «Новости» со ссылкой на АЮР.

По данным АЮР, максимальную компенсацию в 2019 году взыскал Мособлсуд по гражданскому иску в рамках уголовного дела в пользу вдовы убитого. Компенсация составила 10 млн рублей.

Адвокат, председатель комиссии АЮР Ирина Фаст рассказала, что рекордной в России остается компенсация в размере 15 млн рублей за врачебную ошибку при родах, повлекшую инвалидность и смерть ребенка, которую взыскал в 2014 году Санкт-Петербургский суд.

«Как видим из примеров, разница между взысканиями колоссальная, а логика – непонятная. Примеры крупных взысканий – единичные», – сказала Фаст.

По данным социологического исследования, проведенного АЮР, россияне считают справедливой компенсацию морального ущерба в размере от 2,5 млн до 17 млн рублей.

Ранее сообщалось, что попавшие на учениях под танковый обстрел срочники взыскали с Минобороны 6 млн рублей.