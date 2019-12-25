Бурджанадзе: Грузии нужен не «нормандский формат», а прямые переговоры с Россией

Экс-спикер парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что Тбилиси должен думать не о создании аналога «нормандского формата», а вести прямой диалог с Москвой для решения своих проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

Комментируя идею президента Саломе Зурабишвили о создании «нормандского формата» для Грузии, Нино Бурджанадзе сказала, что такое предложение обречено на провал, так как «Россия никогда на него не согласится».

«Если власти Грузии хотят нового этапа в отношениях с Россией, то нужен прямой диалог», – сказала экс-председатель парламента Грузии.

По ее словам, «диалог вовсе не означает уступок или отказа от собственных национальных интересов».

Она отметила, что «именно предложения создать новый формат в тех условиях, когда заранее известно, что Россия от этого откажется, означает сохранение статус-кво, которое устраивает Россию и не устраивает Грузию».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя газете ВЗГЛЯД предложение президента Грузии, заявил, что «такой формат не применим к ситуации Грузии с Абхазией и Южной Осетией, потому что речь идет о республиках, которые Россия признала самостоятельными и от своего решения не откажется».

«Самый правильный ход для грузинского руководства – снизить накал антироссийской риторики, переходить к прямым переговорам с Россией и создавать хорошие условия для российских туристов», – считает Алексей Пушков.