Путин раскритиковал доклад Гордеева по нацпроектам

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал доклад зампредседателя правительства Алексея Гордеева.

«Алексей Васильевич, мы с вами давно знакомы. Вы очень опытный человек. Сжатая информация должна была бы или завершиться ключевым вопросом, или ответом на ключевой вопрос. Или должна быть начата с этого. Практический результат какой от всех наших бумажных волокит и правильных решений в бюрократической сфере? Результат какой для граждан?» – задал Путин Гордееву вопрос, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что отчеты важны как необходимое условие для достижения конечного результата. Президент обратился к присутствующим на заседании и напомнил им, что гражданам без разницы, какие государство принимает законы и нормативы.

«Им важен результат: дышать можно в конкретном городе или опять нужно форточки закрывать и маску надевать? Вот, что важно, и я вас прошу это иметь в виду по каждому направлению работы», – заключил Путин.

Ранее в ходе заседания президент подверг критике закупку оборудования для нацпроектов. По словам главы государства, закупка затянута и не отрегулирована.