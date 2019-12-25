Директор Большого театра: Год театра привел к росту посещаемости спектаклей по всей стране

В рамках Года театра удалось привлечь дополнительное внимание россиян к драматическому виду искусства. Также государство очень серьезно помогло финансами актерским коллективам, работающим в глубинке. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД директор Большого театра Владимир Урин, комментируя итоги Года театра, объявленного президентом Путиным.

«Год театра запомнится замечательными моментами. Безусловно, он привлек внимание россиян к этой сфере. Причем не только к самому зрелищу, но и к проблемам театра. В целом, он оставил положительное впечатление. Возник целый ряд программ, связанных с реальной помощью государства театральным коллективам», – считает генеральный директор Большого театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Урин.

Если в Москве театральный бум начался уже давно, то теперь рост посещаемости спектаклей отмечен по всей стране, и это можно считать достижением уходящего года, считает режиссер.

«Во многом благодаря Году театра, оказана реальная поддержка в материально-техническом оснащении актерских коллективов в провинции, в реконструкции целого ряда театральных зданий. Большое количество местных театров получили дополнительное финансирование – в том числе из федерального бюджета», – отметил собеседник.

Урин напомнил, что к президентским грантам, которые выдаются театрам уже давно, прибавились теперь правительственные. «Список тех, кто получает гранты, очень сильно расширен. Это очень серьезно облегчило ситуацию с зарплатами коллективам», – подытожил Владимир Урин.

Как сообщала накануне газета ВЗГЛЯД, в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» в Москве открылась выставка «Год театра. Занавес!». Выставка результатом масштабного проекта «Русский театр в одном кадре», реализованного в 2019 году продюсерским центром «Галактика» при поддержке Министерства культуры России и форума «Таврида». Он был приурочен к Году театра. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский даже назвал выставку финальным аккордом Года театра.

Главным экспонатом выставки стало полотно площадью 13 квадратных метров. Оно представляет собой огромное общее фото главных героев современного русского драматического искусства – более 80 ведущих актеров и режиссеров театра, художников и продюсеров. Есть среди них и директор Большого театра Владимир Урин.

Газете ВЗГЛЯД Урин раскрыл историю своего участия в фотосессии. «Ребята подошли к этому делу талантливо с продюсерской точки зрения: снимали каждого отдельно, а потом сделали общий снимок», – пояснил он.

Ранее председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал главным достижением Года театра объединение «практически всей театральной России». «Мы услышали друг друга, попытались обозначить существующие проблемы. К сожалению, их по-прежнему много, не стану обманывать ни себя, ни вас – мы их не решили в Год театра», – говорил Калягин РИА «Новости».

Ключевую проблему он видит в нестабильности финансирования. «Что нам на самом деле надо? Нам нужно гарантированное финансирование деятельности театров всей страны. Это самое главное», – считает Калягин. Он добавил, что другой проблемой остается существующая система выдвижения и присвоения почетных званий и невозможность ряда профильных учебных заведений в регионах готовить артистов из-за отсутствия лицензии.

Год театра преобразил этот вид искусства во всех городах России. В течение года прошло более 25 тысяч постановок и фестивалей.

Напомним, что указом президента Владимира Путина 2019-й в России был объявлен Годом театра. Фонд грантов в области культуры и искусства Путин увеличил. С 2020 года на эти цели из федерального бюджета будет выделяться на 145 млн рублей больше (рост с 8,041 до 8,186 млрд рублей в год). Всего в перечень входит 100 грантополучателей.

В рамках Года также впервые стартовала масштабная программа капитального ремонта и реконструкции региональных детских театров, рассчитанная до 2024 года и реализуемая в рамках Национального проекта «Культура». За пять лет капитальный ремонт и реконструкция будут проведены не менее чем в 40 театрах.

В числе уже реализованных проектов: Международная театральная олимпиада, 25-й Фестиваль «Золотая Маска», XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, проект «Театр-дети».

С июня по декабрь в рамках упомянутой театральной олимпиады во всех регионах прошло 135 спектаклей, 380 показов, причем 37 спектаклей были показаны в России впервые. Всего в мероприятиях олимпиады приняли участие 82 театральных коллектива из 22 стран.

Кроме того, можно отметить такие события, как подготовка и издание обновленной и дополненной «Театральной энциклопедии России», онлайн-показы спектаклей ведущих театров страны. Был реализован проект «Театр и школа», прошли фестивали студенческих и любительских театров.

В этом году прошел Всероссийский театральный марафон, в котором приняли участие 93 города, более 200 театров и других учреждений культуры, прошло более 450 событий. С учетом онлайн-трансляций, число зрителей превысило 7 млн человек.

В рамках Года театра акцент был сделан на широкое привлечение детей и молодежи к театральному искусству. Были проведены конкурсы театральных рецензий, рисунков, на которые поступило более трех тысяч работ из всех российских регионов. В этом году в программе «Большие гастроли», которая финансирует гастрольную деятельность, приняло участие 265 театров по всей стране. Гастроли прошли во всех 85 регионах России.

В каждом регионе эксперты (члены комиссий, созданных на базе оргкомитета Года театра) провели конкурсы для финансовой поддержки крупных фестивалей искусств. Всего такую поддержку получили 137 фестивалей, а общая ее сумма составила более 235 млн рублей.