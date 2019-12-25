Перебои с интернетом возникли в двух аэропортах

Перебои с работой интернета наблюдались в среду в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В пресс-службе сообщили, что в среду «с 9.20 (7.20 мск) до 10.30 (8.30 мск) в аэропорту Новый Уренгой наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов авиаузла, в частности системы регистрации», передает РИА «Новости».

Во избежание задержек рейсов некоторые пассажиры и их багаж были зарегистрированы агентами по перевозкам и представителями авиакомпаний в ручном режиме.

В данный момент работоспособность сервисов полностью восстановлена, добавил собеседник агентства.

Также утром о перебоях в работе интернета сообщали в другом аэропорту Уральского федерального округа – Кольцово в Екатеринбурге. Проблемы с сетью в авиаузле начались в то же самое время, что и в Новом Уренгое, и продлились примерно столько же.

Причины произошедшего выясняются.