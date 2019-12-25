Пушков объяснил, почему «нормандский формат» не применим к Грузии

«Такой формат не применим к ситуации Грузии с Абхазией и Южной Осетией, потому что речь идет о республиках, которые Россия признала самостоятельными и от своего решения не откажется», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили выстраивать диалог между Москвой и Тбилиси по примеру «нормандского формата».

«Нормандский формат» уникален. Он создан специально под ситуацию в Донбассе, и он не применим к другим ситуациям на постсоветском пространстве. Причина в том, что в рамках «нормандского формата» обсуждается судьба территории, которая является составной частью Украины. Это признается Россией и другими участниками формата. Мы ищем пути выхода из кризиса и возвращения Донбасса в состав Украины, но при гарантиях безопасности и соблюдения прав его граждан», – сказал Пушков.

В случае с Грузией, продолжил Пушков, ситуация совсем иная. «В 2008 году Россия признала и Абхазию, и Южную Осетию, как самостоятельные государства. Для того, чтобы вернуть эти республики в состав Грузии «нормандский формат» не поможет. С другой стороны, Россия не откажется от признания этих республик. Если Грузия хочет налаживать с ними отношения – она должна вести переговоры с ними напрямую. А для Москвы участие в такого рода переговорах ставит под сомнение признание самостоятельности этих республик», – отметил собеседник.

«Потому самый правильный ход для грузинского руководства – снизить накал антироссийской риторики, переходить к прямым переговорам с Россией и создавать хорошие условия для российских туристов», – заключил Пушков.

Схожего мнения придерживается заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, если с определенными странами «у нас возникают недоразумения», то главы государств встречаются несколько раз в году и обсуждают проблемы.

«А власти Грузии заняли обиженную позицию и думают, что если они соберут 5-6 стран вместе, то решения будут приниматься быстрее. Но это не так», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД. По его мнению, если Грузия хочет улучшить двусторонние отношения с Россией, она может делать это самостоятельно.

«К тому же для решения технических вопросов у нас есть посредник в лице Швейцарии. Но будет лучше, если Грузия начнет развивать двухсторонний формат отношений. Напомню, что инициаторами разрыва дипломатических отношений с Грузией были не мы», – заключил Климов.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала выстраивать диалог Тбилиси с Москвой по примеру «нормандского формата», в который входят Россия, Украина, Франция и Германия. «У нас одних нет силы вести переговоры. Нам нужна поддержка», – заявила Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

При этом авторитетный грузинский эксперт по международным вопросам Сосо Цинцадзе усомнился в возможности осуществления идеи президента Зурабишвили.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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