Грузинский эксперт оценил идею Зурабишвили о «нормандском формате» для диалога с Россией

Авторитетный грузинский эксперт по международным вопросам Сосо Цинцадзе усомнился в возможности осуществления идеи президента Грузии Саломе Зурабишвили о создании похожего на «нормандский формат» для ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вряд ли это осуществимо, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Украина сегодня у международного сообщества как гиря на шее. Вторую гирю, лишнюю головную боль в виде Грузии они не захотят. К тому же достаточно вспомнить, в каких условиях создавалась «нормандская четверка».

По словам эксперта – профессора Грузино-Американского университета, «наиболее эффективным для Грузии было бы подписание такого партнерского соглашения с США, которое было бы аналогичным, например тому, которое Америка имеет с Израилем».

«Но (президент США Дональд) Трамп на это не пойдет», – считает Сосо Цинцадзе.

«Нам остается продолжать использовать имеющиеся форматы – Женевских дискуссий и «Карасин-Абашидзе», хотя их эффективность, мягко говоря, сомнительная», – заметил он.

«А чтобы сделать их эффективнее, то нужно подключение таких политиков, таких фигур, которые обличены властью, которые могут что-то решать», – заявил аналитик.

«Но на этом этапе складывающейся международной палитры, думаю, это малопредставимо», – отметил эксперт.

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