Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в Дагестане

Торжественная церемония открытия бюста сотрудника полиции, Героя России Магомеда Нурбагандова прошла в Сергокалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной администрации.

В церемонии открытия бюста приняли участие начальник Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко, глава МВД республики Абдурашид Магомедов, родные и близкие героя, сельчане, передает ИА REGNUM.

Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года возле села Сергокала, когда боевики напали на пятерых отдыхающих. Двоих из них, в том числе Нурбагандова, они застрелили – это была месть за профессиональную деятельность полицейского.

Позже была обнаружена видеозапись в телефоне одного из ликвидированных 7 сентября боевиков. На ней бандит под дулом пистолета пытается заставить Нурбагандова призвать своих друзей и братьев уйти из правоохранительных органов. Нурбагандов на это заявил: «Работайте, братья».

Напомним, в январе 2018 года Верховный суд заменил наказание на пожизненное лишение свободы участнику банды Артуру Бекболатову, приговоренному к 24 годам колонии за убийство Магомеда Нурбагандова.