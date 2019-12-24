По факту стрельбы на переходе в Петербурге завели дело

Уроженца Дагестана, открывшего стрельбу по пешеходу в ходе дорожного конфликта в Красносельском районе Петербурга, задержала полиция, сообщили в городском главке МВД.

«Отделом дознания УМВД по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В полиции рассказали, что накануне вечером у дома № 19 по проспекту Ветеранов водитель автомобиля «Ниссан Альмера» совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 21-летнего мужчину. После словесной перепалки автомобилист совершил несколько выстрелов из пистолета по ногам и в грудь оппонента и уехал.

«Когда пострадавший попросил помощи у охранной службы, находившейся неподалеку, водитель иномарки вновь совершил наезд на мужчину и снова скрылся. При этом водитель таранил припаркованные автомобили при попытке скрыться. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», – сообщили в главке.

По горячим следам, спустя несколько минут после сообщения, нарядом патрульно-постовой службы полиции стрелявший был задержан, им оказался 23-летний уроженец Дагестана. У него изъят пистолет и холостые патроны, которые направлены на исследование.

Напомним, ранее в декабре в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе во время конфликта между водителем «Газели» и двумя мужчинами из автомобилей свадебного кортежа.