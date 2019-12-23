Эксперт: Путин заложил традицию помощи тысячам детей

Президент помог исполнить мечту 10-летнего Андрея, которому диагностировали опасное заболевание и который мечтал побывать на горнолыжном курорте в Сочи. Тем самым Путин подает пример другим чиновникам, бизнесменам и вообще всем россиянам. Об этом сказала политолог Анна Федорова, комментируя участие президента в благотворительной акции «Елка желаний».

«На этот случай обратят внимание многие чиновники и вообще люди, у которых есть возможность помогать другим, особенно – детям. Путин закладывает очень хорошую, человечную, милосердную традицию», – полагает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Самое главное в этой сфере – как раз позитивные примеры. Благотворительность, волонтерство в России активно развиваются. Если помните статистические цифры, то чуть ли не каждый третий россиянин в этом году принимал участие или в благотворительных, или в добровольческих проектах. Многие люди этим занимаются на постоянной основе. 15% граждан участвует в волонтерстве – это показатель того, что такие инициативы становятся все более популярными. Здесь заслуга, в том числе и тех, кто своим примером влияет на сограждан. А что может быть более впечатляющим, чем пример президента?», – задает риторический вопрос Федорова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин уже не в первый раз участвует во всероссийской акции «Елка желаний». В начале декабря на форуме добровольцев в Сочи он вытянул открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова из Ставропольского края. Андрею в 2013 году диагностировали опасное для жизни заболевание. Во время лечения в жизни мальчика появилось множество ограничений, однако благодаря «Елке желаний» стало реальным исполнение мечты ребенка – побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. В воскресенье, благодаря президенту, мальчик прилетел в Сочи и посетил зимние курорты Красной Поляны. В понедельник Путин поговорил по телефону с Андреем во время своей рабочей поездки в Адыгею.

Президент познакомился с проектом «Мечтай со мной», помогающим тяжелобольным детям исполнять их мечты, год назад. Тогда на форуме добровольцев он забрал со стенда проекта остававшиеся там конверты и выполнил желания детей. Впоследствии добровольческая акция приобрела всероссийский масштаб, став «Елкой желаний», и вслед за президентом к ней присоединились губернаторы, федеральные и региональные чиновники, известные политики и звезды.

Напомним, за 2019 год в рамках проекта «Мечтай со мной» было исполнено 2 тыс. 283 детских мечты. Сейчас в работе по проекту «Елка желаний» – более 7,5 тыс. детских пожеланий по всей стране.

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