Тимати в США «задержали» вооруженные люди

Рэпера Тимати в его ресторане в Лос-Анджелесе «задержала» группа вооруженных людей в форме. Как оказалось позже, музыканта разыграли его друзья.

Видео рэпер разместил в своем Instagram. Люди с автоматами врываются в зал с криком «Кто Тимати?», а после требуют, чтобы музыкант лег на пол.

«Я надо сказать не сразу понял что вообще происходит, так как в штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться. По этому скажу честно, секунд на 30 у него вышло, факт. После я просто пытался понять, кто там орет с акцентом из-под маски? Тупняк редкий», – написал Тимати.

Разыграли рэпера его друг и пранкер Виталий Здоровецкий. «Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы... ты б на 3е сутки только понял что мы шутим», – добавил музыкант.

Ранее в Чите блогера арестовали за пранк со взрывом машины на остановке.