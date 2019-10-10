Блогера в Чите арестовали за пранк со взрывом авто

Суд в Чите на пять суток арестовал 36-летнего блогера за розыгрыш со взрывом своей машины на остановке, сообщили региональном управлении МВД.

В полиции сообщили, что житель Читы придумал розыгрыш, в котором сымитировал с помощью дымовой шашки возгорание и взрыв своего автомобиля.

«Сцену злоумышленник разыграл на остановке общественного транспорта в центре Читы. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проверить реакцию людей, узнать придет ли ему кто-то на помощь в трудную минуту», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Там добавили, что мужчина смонтировал отснятое видео розыгрыша и разместил в Сети.

«Сотрудниками полиции в отношении читинца был составлен протокол об административном правонарушении. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Центральным районным судом Читы блогер признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного ареста на пять суток», – добавили в региональном УМВД.

Напомним, в конце июля Московский суд арестовал 37-летнего актера театра «Современник» Дмитрия Смолева за незаконное ношение полицейской формы. Поводом послужила обнаруженная полицейскими в интернете видеозапись, где актер в форме автоинспектора «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел» – актер играл пьяного полицейского.