Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину

Владелец компании «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг объяснил ночной звонок президенту Владимиру Путину после установки первой арки Крымского моста. Ранее об этом разговоре рассказал сам российский лидер, который вспомнил слова Ротенберга о том, что это «могли сделать только русские люди».

«Одним из самых важных и ответственных моментов в стройке была установка арочных пролетов. Железнодорожную арку устанавливали первой, а это 6 тыс. тонн металла доставить в пролив, поднять и установить с ювелирной точностью. Когда поздней ночью арка была уже поднята, я позвонил президенту и сказал: «Владимир Владимирович, мы это сделали!» И добавил, что этот трудовой подвиг могли сделать только русские люди», – передает слова Ротенберга ТАСС.

Он назвал строителей моста «суперпрофессионалами», а также людьми, которые любят Россию.

«Помимо профессиональной способности нужно было еще что-то иметь внутри, какой-то такой стержень, для того, чтобы все это сделать. Потому что условия были очень сложные: 10 тыс. часов мы просто стояли, потому что не могли строить, ветер доходил до 25 м/с. Это очень сложно, и в этих условиях эти люди работали, поэтому это патриоты России, я считаю, это герои», – подчеркнул он.

Ротенберг добавил, что мостостроителей уже приглашают работать в другие организации, однако в «СГМ-Мост» не хотели бы, «чтобы все уходили».

«Мы хотим еще дальше строить. На этом жизнь не заканчивается. Это, конечно, такой достаточно значимый период нашей жизни, но на этом еще не конец истории, я думаю, что мы еще потрудимся и поработаем», – сказал Ротенберг.

Крымский мост он назвал «абсолютно надежной конструкцией». По его словам, здесь работали в том числе представители научно-исследовательских институтов, которые дали положительные характеристики. Гарантийный срок службы моста – 100 лет.

«Я думаю, что для Крыма это очень значимый мостовой переход. Как для самих людей, которые могут передвигаться туда и отдыхать. Не секрет, что Крым – это великолепное место для отдыха. И в то же время пойдут грузовые поезда, помимо автотранспорта. Я думаю, что это будет еще и экономический прорыв для Крыма», – уверен Ротенберг.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Путин, находясь в первом поезде, следующем по Крымскому мосту, рассказал о ночном звонке руководителя стройки.

«Основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью, говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил что ли?», – рассказал Путин. Ротенберг, по словам российского лидера, отверг это предположение, и сказал про Крымский мост, что его могли сделать «только русские люди».

В понедельник президент отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста, фактически запустив движение по этой железнодорожной ветке.

Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста через Керченский пролив.

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