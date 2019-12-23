Абсолютное большинство репатриантов в Израиль оказались не евреями

С 2012 года по конец 2019 года в Израиль прибыло 180 тыс. репатриантов, из которых лишь 14% признали евреями, пишут СМИ со ссылкой на отчет МВД страны.

Из России за этот период приехали 52,3 тыс. человек, из которых 4,3% репатриантов признали евреями в соответствии с галахическими канонами, передает Eadaily.com.

86% репатриантов зарегистрированы как «не имеющие религиозной принадлежности», или как представители других религий. Все они прибыли как потомки евреев или члены семьи еврея.

С Украины в Израиль приехали 37,9 тыс. человек, 8% из них признаны евреями. Из Франции за указанный период приехали 28,6 тыс. человек (27% признали евреями), 18,2 тыс. – из США (30% признали евреями).

Газета ВЗГЛЯД писала, что России пригодился бы опыт Израиля по возвращению русских на родину.