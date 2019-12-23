В Кремле не увидели смысла запрещать вручать подарки Путину на пресс-конференции

Кремль не видит необходимости запрещать журналистам преподносить президенту Владимиру Путину подарки в ходе большой пресс-конференции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, любые ограничения такого рода могут сузить формат этого мероприятия.

Журналисты спросили Пескова, нравится ли президенту, в какой формат перетекает ежегодная пресс-конференция, когда приносят подарки, передают что-то, рассказывают про родственников.

«Речь идет о формате достаточно широко практикуемом – открытая пресс-конференция с открытой аккредитацией. Этот формат наиболее, скажем так, свидетельствует о полной открытости президента», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что формат ежегодный и вводить ограничения «означало бы сужение этого формата». «Формулировку «во что это превратилось» не считаю корректной, потому что эта пресс-конференция превратилась в то, что президенту задают абсолютно любые вопросы», – указал Песков.

Он также подчеркнул, что если кто-то из федеральных или региональных журналистов при этом что-то хочет передать президенту, то «это их право, мы не можем это комментировать и не хотим». «Для нас главным является то, что президенту ставятся любые открытые вопросы, на что президент дает свои открытые ответы», – заключил Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что не манипулирует СМИ на ежегодной большой пресс-конференции, а обсуждает важные для россиян вопросы и озвучивает журналистам свою точку зрения.

Путин в четверг провел большую пресс-конференцию в Центре международной торговли в Москве. Общение главы государства с прессой продлилось 4 часа 18 минут. Президент ответил на 77 вопросов.

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