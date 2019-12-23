Корсику отрезало от Франции

В результате шторма «Фабьен» остров Корсика оказался отрезан от континентальной Франции, сообщают СМИ.

Отменены паромы и авиарейсы на остров. Аэропорт Аяччо на Корсике будет закрыт как минимум до вторника, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Info.

Кроме того, железнодорожная компания Корсики предупредила, что на острове из-за упавших деревьев прервано движение поездов.

В результате шторма, который обрушился на Испанию, Португалию и юг Франции, погибли восемь человек.

Шторм «Эльза» нарушил воздушное и железнодорожное сообщение по всему региону. Ослабевающую «Эльзу» сменил шторм «Фабьен».