Полевая артиллерия армии США уступает российской, заявили исследователи аналитического центра RAND Corporation.

National Interest пишет, что с 2000-х годов огневой поддержкой небольших подразделений США, которые сосредоточены на борьбе с повстанцами, стала авиация, а не артиллерия, так что артиллеристы получают меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

В материале NI говорится, что артиллерия США стала менее эффективной, чего нельзя сказать о российской, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что Россия обладает РСЗО «Смерч» (дальность полета ракет – около 100 км) и ракетным комплексом «Искандер» (400 км). В качестве примера американских вооружений приводится 155-миллиметровая гаубица «Паладин» с дальностью стрельбы около 32 км.

Напомним, в Великобритании также решили, что в случае войны с Россией российская артиллерия «сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи».

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