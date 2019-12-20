Цимбалюк придумал ответ Путину про «украинские танки» на Кубани

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который задал вопрос Владимиру Путину, уже после окончания большой пресс-конференции смог сформулировать возражения российскому лидеру по поводу «украинских танков».

«Владимир Владимирович (…) говорит, что Т-64 – советский танк. Мол, у нас (у Украины – прим. ВЗГЛЯД) своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат», – написал Цимбалюк на своей странице в Facebook.

Он добавил, что у Украины есть модернизированная версия этих машин под названием «Булат». По его словам, в российской армии «тоже в основном советские танки, тоже модернизированные».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о боевых машинах «Булат», которые активно участвовали в боевых действиях в Донбассе. По информации из открытых источников, достоверно известно об уничтожении в боях 18 машин данного типа, еще два трофейных танка используются ВС ДНР. Кроме того, сообщалось, что украинские военные отказываются от «Булатов» из-за их большой массы и слабого двигателя.

Напомним, Цимбалюк, задавая вопрос главе российского государства, заявил, что «возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение».

Глава государства поинтересовался, а каких именно танках идет речь, на что журналист ответил, что основной танк украинской армии – Т-64.

«Т-64, ну это советская машина», – завершил дискуссию президент.

Кроме того, глава государства в ответ на вопросы Цимбалюка рассказал, что считает главной проблемой в урегулировании ситуации в Донбассе.

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