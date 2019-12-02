Мужчину заподозрили в убийстве пятилетней падчерицы в Новосибирске

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве малолетней падчерицы, сообщает СУ СК по региону.

«По данным следствия, 1 декабря около 23.00 38-летний мужчина, который проживал с женщиной и ее двумя детьми, находясь в Кировском районе Новосибирска, в целях воспитательной меры нанес множественные телесные повреждения пятилетней девочке, от которых наступила ее смерть на месте происшествия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В момент преступления мать девочки была на стационарном лечении в медучреждении, второй ребенок находится в реабилитационном центре Новосибирска, ему оказывают психологическую помощь.

Мужчину задержали на месте преступления, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

«Следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств», – заключили в СК.

В ноябре жителя Кемерово осудили за убийство отказавшейся умываться девочки.