Началось расследование по данным фильма НТВ о допинге

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) начала внутреннее расследование в связи с обвинениями в адрес ряда штангистов в нарушении антидопинговых правил, сообщили в организации.

«В пятницу, 29 ноября, в эфире телеканала НТВ был продемонстрирован документальный фильм журналиста Романа Соболя «Мутная WADA», в котором, помимо прочего, цитируется переписка между бывшими сотрудниками московской антидопинговой лаборатории в закрытом чате программы. В продемонстрированных в эфире фрагментах такой переписки, как утверждают журналисты НТВ, содержатся сведения о нарушениях антидопинговых правил и преступлениях, предположительно совершенных бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым, его бывшим заместителем Тимофеем Соболевским, а также некоторыми спортсменами-тяжелоатлетами. Учитывая серьезность опубликованной информации, <...> президент федерации Максим Агапитов распорядился немедленно начать внутреннее расследование по сообщенным в фильме фактам», – передает ТАСС заявление ФТАР.

«Федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за содействием в проведении данного внутреннего расследования. В случае, если в ходе такого расследования факты нарушений антидопинговых правил найдут свое подтверждение, все собранные материалы будут переданы в РУСАДА или Международную федерацию тяжелой атлетики – для принятия соответствующих санкций с обязательным информированием ВАДА», – говорится в заявлении.

Напомним, в пятницу документальном фильме-расследовании НТВ «Мутная WADA» утверждалось, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, а также его заместители Олег Мигачев и Тимофей Соболевский использовали систему LIMS, структурировавшую данные о допинг-пробах, для зарабатывания денег и шантажа спортсменов.