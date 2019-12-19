Россия и Украина пришли к соглашению по газу

Россия, Украина и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович. Министр энергетики России Александр Новак добавил, что Россия, ЕК и Украина подготовили проект соглашения по газу, который в ближайшее время будет доработан.

Вице-президент ЕК заявил, что соглашение России и Украины по газу достигнуто по всем элементам, «это очень хорошая новость», передает РИА «Новости».

«Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке принципиального соглашения, которое было достигнуто сегодня», – добавил Шефчович.

Он добавил также, что стороны пока не намерены раскрывать детали соглашения, потому что оно «должно быть рассмотрено в столицах (вовлеченных стран) и финализировано, и одобрено». По словам Шефчовича, соглашение между Россией и Украиной по газу будет обсуждаться в пятницу. «После этого мы перейдем к формальному подписанию», – пояснил он.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах по газу в четверг обсуждались конкретные объемы и сроки заключения соглашения по газу. Следующий этап обсуждений с Украиной по транзиту газа состоится в ближайшее время, передает ТАСС заявление министра.

Россия, ЕК и Украина подготовили проект соглашения по газу, в ближайшее время оно будет доработано, сказал Новак.

«Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования», – сообщил Новак.

Со своей стороны министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Россия и Украина «качественно поработали» над протоколом решения, который приближает стороны к финальным договоренностям.