МВД опровергло обыски у главы департамента материально-технического обеспечения

МВД опровергло сведения о следственных действиях в отношении главы департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению ведомства Виталия Сидоренко, об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Распространенные в СМИ и социальных сетях сведения о проведении следственных действий в отношении начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерал-майора внутренней службы Виталия Сидоренко не соответствуют действительности», – подчеркнула Волк, передает ТАСС.

В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что якобы правоохранители провели 15 обысков по делу о контракте на 13,7 млрд рублей между МВД и компанией «Центральное страховое общество» (ЦСО). По этим данным, обыски проводились в том числе и у Сидоренко.