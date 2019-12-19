Путин проведет большую пресс-конференцию

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19 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 01:56  |  vz.ru
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
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Импичмент – это способ расставить ловушки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже либеральным медиа в США становится с каждым днем сложнее прикрывать заговор против Трампа, в котором участвовали и сами СМИ, и спецслужбы, и высокопоставленные функционеры Демпартии. Подробности...
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Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

Сергей Лукьяненко, писатель
Они не читали ничего – вне рамок школьной программы. Их спросишь – а что у вас любимое у Цвейга? И на тебя пустые глаза. Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

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              Путин проведет большую пресс-конференцию

                 19 декабря 2019, 00:51
              Фото: Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Президент России Владимир Путин в полдень четверга, 19 декабря, соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года.

              Глава государства начал готовиться к пресс-конференции заблаговременно. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, для этого президент общался с министрами, вице-премьерами, руководителями федеральных агентств – актуализировал весь массив информации о социально-экономическом положении в стране, передает ТАСС.

              Нынешняя конференция вновь побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов – 1 тыс. 895 человек. В прошлом году в ЦМТ собрались 1 тыс. 702 журналиста. Причем большая часть журналистов приедет из регионов, в списке также много представителей федеральных и зарубежных средств массовой информации.

              С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

              Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

              В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года. Президент не ограничивает прессу ни по тематике задаваемых вопросов, ни по времени общения, однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным.

              В Кремле ранее отмечали, что большие пресс-конференции российского лидера – «это беспрецедентный формат», так как «в мире мало кто устраивает подобные сессии общения с журналистами». Дмитрий Песков подчеркивал, что «отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо».

              Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР). Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки.

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