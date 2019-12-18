Украинских военных подготовят к уличным боям

В следующем году Генштаб Вооруженных сил Украины собирается активизировать обучение силовиков ведению боя в городских условиях, заявил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.

Для этого в Львовской области строят специальный полигон, где воссоздадут объекты инфраструктуры: торговый центр, гостиницу, станцию техобслуживания автомобилей, банк и шахту, передает ТАСС.

«В этом году две батальонно-тактические группы прошли обучение по программе «Подготовка для действий в урбанизированной местности». Срок обучения одного подразделения – две недели», – сказал Пономарев.

Он добавил, что по решению начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака каждая бригада, прибывающая для восстановления боеспособности, после окончания основных учений будет «еще две недели проходить подготовку по указанной программе».

«В следующем году по этой программе запланировано подготовить от восьми до 12 батальонных тактических групп», – сказал Пономарев.

По его словам, Хомчак уже согласовал продолжение финансирования учебного комплекса «Действия в урбанизированной местности».