Пятилетняя уроженка России вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Пятилетняя Настя Радзинская из Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes. Годовой доход девочки составляет 18 млн долларов в год.

Видео на каналах Насти и ее отца просмотрели 42 млрд раз, а общее число ее подписчиков составляет около 107 млн человек, сообщает Forbes. Ролики с участием Насти выходят на семи языках. В прошлом году ее семья переехала из России в США.

На первом месте оказался восьмилетний Райан Каджи, начавший сниматься в роликах с трех лет. Его доход издание оценило в 26 млн долларов.

Ранее об успехах Насти Радзинской высказалась телеведущая Тина Канделаки.