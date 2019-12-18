Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

«В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации», – сказано на сайте Ростехнадзора.

Там отмечено, что контроль осуществляла специально созданная рабочая группа из числа работников Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и Межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, 8 ноября стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3500 рублей. Также было опубликовано расписание движения поездов.