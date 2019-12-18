Меркель объяснила высылку российских дипломатов в связи с делом Хангошвили

Немецкие власти видят больше контактов с российской стороной по расследованию убийства чеченского боевика, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы должны были выслать этих дипломатов, потому что определенное время не видели готовности к кооперации со стороны российских инстанций», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что говорила об этом с президентом России Владимиром Путиным в Париже на саммите в «нормандском формате».

«И теперь мы видим больше контактов. Федеральное правительство делает это на необходимом уровне», – сказала Меркель.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствовала в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира.

Россия по принципу взаимности решила объявить персонами нон грата двух дипломатов ФРГ.