Дорога в школу для детей Забайкалья стала безопаснее благодаря новым автобусам

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18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

Сергей Лукьяненко, писатель
Они не читали ничего – вне рамок школьной программы. Их спросишь – а что у вас любимое у Цвейга? И на тебя пустые глаза. Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Подробности...
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Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Великобритания продолжает обсуждать сокрушительную победу Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах. Фокус дискуссии постепенно переходит со «что это было» на «что теперь будет». Ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая самого премьера. Подробности...
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Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Андрей Манчук, политолог
Когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество. Подробности...
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              Дорога в школу для детей Забайкалья стала безопаснее благодаря новым автобусам

              18 декабря 2019, 11:42

              Текст: Иван Абакумов

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              Около 1,5 тысяч детей Забайкалья теперь каждое утро будут отправляться в школу на новых комфортабельных автобусах. Власти региона рассчитывают повысить таким образом доступность начального образования. Средства на приобретение транспортных средств выделены из резервного фонда правительства России.

              «Автобусы распределяются в школы края взамен транспорта с истекающим сроком эксплуатации или тех автобусов, которые находятся в неудовлетворительном технической состоянии, – рассказал газете ВЗГЛЯД министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских. – Также, автобусы получат школы, где организованы новые маршруты для учащихся».

              По словам собеседника, 41 из 57 полученных в нынешнем году автобусов, будут переданы общеобразовательным школам, еще 16 –переданы в учреждения для детей-сирот. «Такое пополнение автопарка позволит закрыть потребность в школьных автобусах в Забайкалье уже в этом году», –  заключил глава регионального министерства образования.

              Напомним, в системе общего образования Забайкалья на базе 204 школ организовано обучение детей с учетом доставки школьными автобусами. В целом школьный автопарк Забайкальского края составляет около 360 автобусов, оборудованных для перевозки.

              В целом, сфера образования Забайкальского края переживает период активного развития, отмечают власти региона. Бюджет региональных нацпроектов в сфере образования составил более 1,5 миллиарда рублей. Для повышения качества профессионального образования в Забайкалье создаются два центра опережающей профессиональной подготовки, в том числе, 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием, соответствующих стандартам WorldSkills. В регионе открылись технопарки «Кванториум» и центры поддержки и сопровождения одаренных детей.

              Уже в этомгоду в рамках «Единой субсидии» начнется строительство школы-детского сада в поселке Могзон Хилокского района. На эти цели будет потрачено более одного миллиарда рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Кроме того, началось строительство детского сада на 192 места в Чите.


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