Дорога в школу для детей Забайкалья стала безопаснее благодаря новым автобусам

Около 1,5 тысяч детей Забайкалья теперь каждое утро будут отправляться в школу на новых комфортабельных автобусах. Власти региона рассчитывают повысить таким образом доступность начального образования. Средства на приобретение транспортных средств выделены из резервного фонда правительства России.

«Автобусы распределяются в школы края взамен транспорта с истекающим сроком эксплуатации или тех автобусов, которые находятся в неудовлетворительном технической состоянии, – рассказал газете ВЗГЛЯД министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских. – Также, автобусы получат школы, где организованы новые маршруты для учащихся».

По словам собеседника, 41 из 57 полученных в нынешнем году автобусов, будут переданы общеобразовательным школам, еще 16 –переданы в учреждения для детей-сирот. «Такое пополнение автопарка позволит закрыть потребность в школьных автобусах в Забайкалье уже в этом году», – заключил глава регионального министерства образования.

Напомним, в системе общего образования Забайкалья на базе 204 школ организовано обучение детей с учетом доставки школьными автобусами. В целом школьный автопарк Забайкальского края составляет около 360 автобусов, оборудованных для перевозки.

В целом, сфера образования Забайкальского края переживает период активного развития, отмечают власти региона. Бюджет региональных нацпроектов в сфере образования составил более 1,5 миллиарда рублей. Для повышения качества профессионального образования в Забайкалье создаются два центра опережающей профессиональной подготовки, в том числе, 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием, соответствующих стандартам WorldSkills. В регионе открылись технопарки «Кванториум» и центры поддержки и сопровождения одаренных детей.

Уже в этомгоду в рамках «Единой субсидии» начнется строительство школы-детского сада в поселке Могзон Хилокского района. На эти цели будет потрачено более одного миллиарда рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Кроме того, началось строительство детского сада на 192 места в Чите.