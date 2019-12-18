Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов утром в среду вырос на 12 копеек, составив 62,53 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек – до 69,65 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 65,72 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».