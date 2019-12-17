Эксперты предсказали России острую нехватку рыбопромысловых судов

В следующем году в России может наблюдаться острая нехватка судов рыбопромыслового флота, говорится в материалах научно-практической конференции по вопросам правового обеспечения рыбной отрасли, которая прошла в Госдуме.

«С 2000 по 2018 годы состав российских судов рыбопромыслового флота в количественном отношении сократился на 25%. По оценкам отраслевых экспертов, в случае сохранения тенденции к списанию судов уже в 2020 году будет наблюдаться острая нехватка мощностей, что станет значимым ограничением в наращивании объема вылова рыбы в объеме свыше 5 млн тонн», – цитирует документ «Интерфакс».

Эксперты отмечают, что такая ситуация складывается несмотря на то, что предприятия отрасли в рамках инвестиционных квот уже заключили договоры на постройку 33 судов рыбопромыслового флота, так как строительство судна займет не менее пяти лет.

Рыбопромысловый флот является основной и важнейшей частью отрасли, так как на него приходится более 70% основных производственных фондов и 90% вылова рыбы.

Большая часть флота – 71% – находится на Дальнем Востоке, 16% – в Северном бассейне, 8% – в Западном, 3% – в Азово-Черноморском, 2% – в Волго-Каспийском бассейне. При этом лишь 1% крупнотоннажных траулеров-процессоров в Дальневосточном бассейне и среднетоннажных – в Северном моложе пяти лет.

Для замены флота в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском и Западном бассейнах необходимо построить около 120 новых судов.

Однако в ходе конференции отмечалось, что отрасль в целом имеет хорошие перспективы в укреплении материально-технической базы.

«Будет точно построено 43 судна, по сути – это плавающие фабрики, в результате работы которых отдача от тонны выловленной рыбы увеличится в разы. Запланировано и строительство 25 новых рыбоперерабатывающих береговых заводов. Это и небольшие заводы, и заводы-гиганты, которые будут перерабатывать до 300 тыс. тонн рыбы в год», – сказал замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он добавил, что ресурсная база отрасли растет, особенно на Дальнем Востоке. «Все суда, которые будут построены, и те, которые будут замещены, не останутся недозагруженными и пойдут на перспективные объекты промысла», – добавил глава Росрыболовства.

Ранее в Санкт-Петербурге заложили первый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192.