Папа Римский распорядился рассекретить расследования случаев педофилии

Папа Римский Франциск снял режим секретности с расследования дел о педофилии и насилии над несовершеннолетними. Глава Католической церкви также установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографии священниками.

Франциск распорядился внести изменения в так называемые «Нормы о более тяжелых преступлениях», изданные впервые в 2001 году. В документе излагается позиция Церкви по преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает РИА «Новости».

В новой редакции уточняется, что в ведении Конгрегации доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) находятся «тяжкие преступления против нравов», среди которых «приобретение, хранение и распространение священнослужителями», порнографических материалов с лицами до 18 лет «в целях сексуального удовлетворения любыми средствами и при использовании любой технологии». В редакции от 2010 года Ватикан признавал порнографию детской лишь до 14 лет. Внесенные предложения должна одобрить Конгрегация доктрины веры.

Также понтифик издал распоряжение «О конфиденциальности судебных процессов». Оно снимает режим «папской секретности» с расследования дел против священников о сексуальном насилии и распространении детской порнографии.

«Папская тайна не применяется к обвинению, судебным процессам и вердиктам», говорится в документе, где описаны обвинения в педофилии. Такие дела, по заявлению Ватикана, должны вестись с соблюдением «безопасности, цельности и конфиденциальности» информации по подобным расследованиям.

«Лицо, подавшее заявление, лицо, которое заявляет о том, что ему навредили, и свидетели, не будут связаны обязательством хранить молчание», – подчеркивается в документе.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что церковь должна превратить борьбу с педофилией среди священников в возможность для очищения.