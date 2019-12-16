Бродячие собаки в Бурятии таскали по улицам тело новорожденного

В городе Гусиноозерск в Бурятии прохожие на улице увидели в зубах у бродячих собак тело новорожденного мальчика. Следственные органы начали розыск матери ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Бурятии.

На необычную возню двух собак обратили внимание прохожие. Одна из собак держала в пасти тело ребенка.

«Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. На месте происшествия было обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователям предстоит разыскать мать ребенка. В ходе экспертизы будет установлено, родился ли ребенок живым, а также будет определена причина смерти.

Ранее в Саратовской области дети нашли на реке вмерзшее в лед тело младенца.