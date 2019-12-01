Вмерзшее в лед тело младенца нашли на реке в Саратовской области

Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки, вмерзшее в лед тело которой нашли дети в городе Красный Кут, сообщило управление СК по Саратовской области.

«По предварительным данным, 30 ноября 2019 года в дневное время в городе Красный Кут Саратовской области неподалеку от дома № 4 по Заречному переулку в реке Еруслан, игравшие неподалеку дети, заметили предмет, вмерзший в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину. Последний с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни», – говорится в сообщении на сайте регионального управления.

По предварительным данным, тело младенца находилось в воде около месяца.

Следователями СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. По факту произошедшего организована проверка.

Напомним, 22 ноября в Приморье новорожденного выбросили из окна. Была задержана 37-летняя мать ребенка.

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