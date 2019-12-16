Дана Борисова рассказала о «грязном» поступке бывшего мужа

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что попросила бывшего супруга забрать дочь, после чего он пришел к ней в дом с полицейскими.

Телеведущая пожаловалась, что двенадцатилетняя дочь мешала ей писать книгу. Девочка намочила и выкинула рукопись. Борисова также отметила, что в последнее время отношения с ребенком стали напряженными. В итоге она обратилась к бывшему мужу, попросив забрать дочь на несколько дней к себе, чтобы она не отвлекала ее от работы.

«В ответ он вчера пришел с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой. По-моему, это уже грязный немужской поступок», – написала Борисова в Instagram.

Она также сообщила, что вскоре полицейские уехали, а бывший супруг увез дочь с собой. Однако позже девочка вернулась, забрала свои вещи и собаку.

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