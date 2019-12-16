Путин отменил «банковский роуминг»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется комиссия за межрегиональные переводы внутри одного банка («банковский роуминг»).

Документ вносит поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Размер комиссии, взимаемой банком при переводе денежных средств между счетами физических лиц, согласно закону, не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных внутренних структурных подразделениях банка, передает ТАСС.

Законопроект подготовили для того, чтобы не допустить установления повышенных тарифов для клиентов при межрегиональном переводе денежных средств внутри одного банка.

В пояснительной записке говорится, что филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, в связи с чем переводы между счетами являются обычными внутренними переводами. Поэтому банк не должен создавать добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны.

Госдума приняла законопроект 10 декабря.