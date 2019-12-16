Песков переадресовал правительству вопрос расселения жителей аварийных домов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о поддержке предложения депутата Госдумы Дмитрия Юркова о расселении жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше 3%.

«Это вопрос правительству. Это чисто вопрос правительства, я прошу туда обращаться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, поддерживает ли идеологически Кремль такое предложение.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что член комитета по бюджету Госдумы, единоросс Дмитрий Юрков предложил разрешить россиянам переселяться за счет ипотеки, первый взнос за которую должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.