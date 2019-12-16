Рогозин открестился от Twitter «Федора»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что деятельность робота «Федора» в интернете не имеет отношения к возглавляемой им госкорпорации.

«Это не к нам вопрос, вы знаете куда обращаться, ему и пишите», – передает РИА «Новости» ответ Рогозина на вопрос, можно ли считать посты Федора в Twitter официальной позицией Роскосмоса.

Напомним, в сентябре роботу «Федору» понравился головной убор главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который тот надел по случаю победы российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД