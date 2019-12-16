Опубликован американский рейтинг «самых могущественных» держав

Журнал U.S.News опубликовал список «самых могущественных», по мнению американских составителей, стран мира.

Учитывались пять показателей: мировое лидерство, экономика, политическое влияние, участие в международных альянсах и военная мощь – передает «Звезда».

В частности, рейтинг учитывал ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения. Указывается, что «самые могущественные» государства «постоянно доминируют в новостных заголовках». Кроме того, они обладают «большим влиянием на политической арене». «Самые могущественные» страны также должны «играть ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей».

Первое место журнал отдал США, второе – России, третье – Китаю, передает РИА «Новости».

Места с четвертого по 10 занимают Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея соответственно, передает RT.

На ваш взгляд Путин назвал США единственной сверхдержавой. Должна ли Россия стремиться возродить статус второй сверхдержавы, который был у СССР? Да

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В числе стран с наименьшим влиянием в мире названы Словакия, Словения, а также Эстония, Латвия, Литва.

Рейтинг подготовили эксперты консалтингового агентства BAV Group, компании VMLY&R и Уортоноской школы бизнеса при Пенсильванском университете. Для этого они провели опрос более 20 тыс. человек.

Как поясняла газета ВЗГЛЯД, за последние годы Россия фактически вернула себе статус второй державы мира – не в экономике, но в общем влиянии на мировые дела. Москва противостоит не Америке как таковой, а той политике глобализации, которая осуществляется через США наднациональной глобальной элитой.