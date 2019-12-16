Завершить незаконченную симфонию Бетховена доверили ИскИну

Музыковеды и программисты с помощью искусственного интеллекта собрались завершить незаконченную симфонию Бетховена, сообщают СМИ.

Существует всего несколько рукописных набросков и планов симфонии, которую Бетховен начал создавать, завершая знаменитую девятую и оду «К радости», передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.

Музыковеды и программисты намерены прибегнуть к методам машинного обучения, а также задействовать программы, которые провели анализ творчества Бетховена. ИскИн должен выявить алгоритмы и с их помощью завершить симфонию.

Результат планируют представить в апреле 2020 года в Бонне в рамках празднования 250-летия со дня рождения композитора.