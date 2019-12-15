Американский эсминец вошел в Черное море

В воскресенье эсминец ВМС США «Росс» вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, его сопровождает корабль Черноморского флота, сообщает Национальный центр управления обороной.

«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) «Росс» ВМС США», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Эсминец контролируется малым ракетным кораблем Черноморского флота «Вышний Волочек».

Отметим, что американские корабли регулярно заходят в акваторию Черного моря. Так, в октябре эсминец «Портер» заходил в том числе в порт Одессы.