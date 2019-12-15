Глава Севастополя заявил о разливе нефтепродуктов в месте инцидента с плавдоком

В Южной бухте Севастополя произошел разлив нефтепродуктов из-за утонувшего плавдока со списанной подводной лодкой, заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Он сообщил, что работы по ограждению разлива нефтепродуктов уже завершены, корпус лодки пришвартовали к причальной стенке, а в понедельник его отправят на утилизацию, которую проведут ускоренно, передает «Интерфакс».

Плавдок также поднимут и утилизируют. Развожаев подчеркнул, что опасности для экологии и людей инцидент не представляет.

В воскресенье стало известно, что в севастопольской бухте затонул плавучий док со списанной подлодкой. Их решили отбуксировать к месту утилизации. Позже в Сети опубликовали фото дока и подлодки.