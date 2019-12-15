Под Нижним Новгородом перевернулся автобус, много пострадавших

Автобус, который следовал из Иваново в Дзержинск, перевернулся в Нижегородской области, пострадали 14 человек, сообщили в ГИБДД.

«В результате ДТП 14 пассажиров получили телесные повреждения», – передает слова источника ТАСС.

Уточняется, что всего в автобусе было 40 пассажиров. Он ехал из Иванова в Дзержинск.

ДТП произошло, так как 50-летний водитель не справился с управлением.

«Он съехал с дороги слева, и автобус опрокинулся», – рассказали в ГИБДД.

1 декабря в Забайкалье рейсовый автобус упал с моста, погибли 19 человек.