Путин подписал закон о распространении налога на самозанятых еще на 19 регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых с 1 января еще на 19 регионов страны.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, с 1 января 2020 года специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» распространится на Санкт-Петербург, Волгоградскую, Воронежскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Башкортостан.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что налоговый режим для самозанятых распространится на все регионы России ориентировочно с 1 июля 2020 года.

В ноябре глава государства также поддержал предложение по распространению на все регионы России специального налогового режима для самозанятых.