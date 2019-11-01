Определены сроки распространения налогового режима для самозанятых на всю Россию

Налоговый режим для самозанятых распространится на все регионы России ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов сообщил, что «по итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», передает ТАСС.

Таким образом, «ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну».

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых, примененный в четырех субъектах страны, планируется расширить на другие регионы.

До этого Силуанов предложил ограничить перечень профессий, которыми смогут заниматься самозанятые.